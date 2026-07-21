  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Magnifique 3 pieces avec terrasse bauhaus refait a neuf

Wohnquartier Magnifique 3 pieces avec terrasse bauhaus refait a neuf

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
6
ID: 35210
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 32

Über den Komplex

Standbau im Herzen von Lev Tel Aviv. In der Nähe von Rothschild Boulevard, Shouk Carmel und nur 7 Minuten vom Meer entfernt. Schöne 3 Zimmer + Balkon von 85m2 Netto. 3. Stock mit Aufzug, Privatparkplatz und Keller. 2 große Schlafzimmer / 2 Badezimmer / schönes Wohnzimmer mit offenem Blick. Ruhige Straße und in der Nähe von lokalen Geschäften. Zu sehen.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
Givat Shmuel, Israel
von
$2,558
Bezug: 6989 Neue Nachbarschaft in der Nähe aller Annehmlichkeiten und Tel Aviv 17-stöckiges neues Gebäude Wohnung 3 Zimmer neuer Entwickler, mit Mamad Fläche von 74 m2 Terrasse von 14 m2 mit offenem Blick 13. Stock mit Aufzügen Klimaanlage Elektrische Fensterläden 2 Badezimmer, 2 Toiletten P…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
von
$1,00M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Ra’anana, Israel
von
$1,18M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen