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Wohnquartier Magnifique 3 piEces avec terrasse proche mer

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
6
ID: 35206
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Mapu, 15

Über den Komplex

ANWENDUNG D'EXCEPTION DANS UNE RUE CALME À 5 MIN DE LA MER. BAUHAUS RÉNOVÉ. VERFAHREN À NEUL ET MEUBLÉ HAUT DE GAMME. LUMINEUX ET VERDOYANT. PRODUKT RARE.

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Tel-Aviv, Israel
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