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Wohnquartier Magnifique 4 pieces renove immeuble renove

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
6
ID: 35204
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bograshov, 47 mslwl

Über den Komplex

Einfache 4 Zimmer renoviert, möbliert und ausgestattet. 3 große Schlafzimmer, 2 Badezimmer. Erneut bauen. Sieben Minuten vom Strand entfernt.

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Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
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