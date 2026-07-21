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Wohnquartier Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
6
ID: 35203
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Khovevei Zion, 53

Über den Komplex

Schöne 3 Zimmer / großes Wohnzimmer mit 2 Balkone auf der Straße / 2 Schlafzimmer / 2 Badezimmer. Ruhig, hell und sehr grün. Nahe am Meer und Bugrashov... Ausgezeichnetes Produkt verkauft möbliert und ausgestattet.

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Tel-Aviv, Israel
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