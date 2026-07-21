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Wohnquartier Appartement dexception a lentree de tel aviv ramat gangivataim

Givatayim, Israel
Verkauft oder veraltet
6
ID: 35201
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Givatayim
  • Adresse
    Ariel Sharon, 4 Shachar Tower

Über den Komplex

Außergewöhnliche Wohnung am Eingang von Tel Aviv. Luxus-Gebäude mit atemberaubendem Blick auf das Meer. Hochgeschoss mit 3 privaten Parkplätzen + Keller. Seltenes und arbeitloses Produkt. Sportraum im sehr geräumigen Kondominium.

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Givatayim, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
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