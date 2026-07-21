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Wohnquartier Magnifique 4 pieces renove avec ascenseur parking

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
4
ID: 35199
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, 18

Über den Komplex

Die Wohnung ist neu. 50m vom Strand und Royal Beach Hotel. Aufzug direkt in die Wohnung. Ausgestattet und möbliert.

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Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
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