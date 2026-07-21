  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Projet ben yehuda 192

Wohnquartier Projet ben yehuda 192

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
6
ID: 35194
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 109

Über den Komplex

Modernes Wohngebäude von 7,5 Stockwerken inklusive 26 Apartments mit Privatparkplatz. Jedes Apartment ist mit einer VRF-Klimaanlage ausgestattet individuell mit unabhängiger Ausstrahlung in jedem Zimmer. High-End-Finish mit Fliesen Keramik Steinzeug, Aluminium Schreinerei überlegene Qualität, voll ausgestattete Badezimmer ausgestattet, Premium-Innentüren und System moderne elektrische kompatible smart home.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,71M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans une petite rue calme a deux pas de dizengoff et basel
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans une petite rue calme a deux pas de dizengoff et basel
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans une petite rue calme a deux pas de dizengoff et basel
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans une petite rue calme a deux pas de dizengoff et basel
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans une petite rue calme a deux pas de dizengoff et basel
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 4 pieces dans une petite rue calme a deux pas de dizengoff et basel
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans une petite rue calme a deux pas de dizengoff et basel
Tel-Aviv, Israel
von
$1,53M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Duplex penthouse vue mer piscine 2 parkings cave
Wohnviertel Duplex penthouse vue mer piscine 2 parkings cave
Wohnviertel Duplex penthouse vue mer piscine 2 parkings cave
Wohnviertel Duplex penthouse vue mer piscine 2 parkings cave
Wohnviertel Duplex penthouse vue mer piscine 2 parkings cave
Alle anzeigen Wohnviertel Duplex penthouse vue mer piscine 2 parkings cave
Wohnviertel Duplex penthouse vue mer piscine 2 parkings cave
Herzliya, Israel
von
$8,200
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen