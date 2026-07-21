  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Magnifique 3 piEces blvd ben gourion

Wohnquartier Magnifique 3 piEces blvd ben gourion

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
6
ID: 35187
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Emile Zola, 12

Über den Komplex

ANTRAG D'EXCEPTION CALME ET VERDOYANT IMMEUBLE DE STANDING AVEC HAUTS PLAFONDS TRÈS BELLE TERRASSE

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel Villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel Villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel Villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel Villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Alle anzeigen Wohnviertel Villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel Villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Tiberias, Israel
von
$3,68M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Alle anzeigen Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra’anana, Israel
von
$1,11M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Ra’anana, Israel
von
$1,20M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen