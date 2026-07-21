  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Penthouse 4 pieces neuf excellent emplacement bat yam

Wohnquartier Penthouse 4 pieces neuf excellent emplacement bat yam

Bat Yam, Israel
Verkauft oder veraltet
Wohnquartier Penthouse 4 pieces neuf excellent emplacement bat yam
1
ID: 35176
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Herzl, 88

Über den Komplex

Neues Penthouse in einem sehr gesuchten Ort. Ruhige Straße, komplett renoviertes Gebäude mit Aufzug und Parkplatz. Perfekt für eine Mietinvestition oder dort zu wohnen.

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Rue calme dizengoff center
Wohnviertel Rue calme dizengoff center
Wohnviertel Rue calme dizengoff center
Wohnviertel Rue calme dizengoff center
Wohnviertel Rue calme dizengoff center
Alle anzeigen Wohnviertel Rue calme dizengoff center
Wohnviertel Rue calme dizengoff center
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Wohnung zum Verkauf in Tel Aviv, in einer ruhigen Straße in der Nähe des Dizengoff Center. Jüngstes Gebäude. 4. Stock auf 5 mit Aufzug. Drei Zimmer. 2 Badezimmer. 70m2 + 5m2 Balkon vorne. Mamad, ruhig und hell. Hohe Decke von 3,5 Metern. Alleine oben. 2 Ausstellungen: Süd, West. Preis: 4 800.000 sh
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer bien agence calme rue basel spacieux a renover
Wohnviertel A ne pas manquer bien agence calme rue basel spacieux a renover
Wohnviertel A ne pas manquer bien agence calme rue basel spacieux a renover
Wohnviertel A ne pas manquer bien agence calme rue basel spacieux a renover
Wohnviertel A ne pas manquer bien agence calme rue basel spacieux a renover
Wohnviertel A ne pas manquer bien agence calme rue basel spacieux a renover
Tel-Aviv, Israel
von
$1,94M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 5 pieces de luxe rare a vendre premiere ligne de mer marina ashdod
Wohnviertel 5 pieces de luxe rare a vendre premiere ligne de mer marina ashdod
Wohnviertel 5 pieces de luxe rare a vendre premiere ligne de mer marina ashdod
Wohnviertel 5 pieces de luxe rare a vendre premiere ligne de mer marina ashdod
Wohnviertel 5 pieces de luxe rare a vendre premiere ligne de mer marina ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel 5 pieces de luxe rare a vendre premiere ligne de mer marina ashdod
Wohnviertel 5 pieces de luxe rare a vendre premiere ligne de mer marina ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,80M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen