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Wohnquartier Petit bijou 3 pieces refait a neuf avec ascenseur

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
4
ID: 35175
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 124

Über den Komplex

Perfekt als erster Kauf / Ferienwohnung / Fuß-zu-Erde. Schöne 3 Zimmer renoviert, möbliert und ausgestattet befindet sich nur wenige Schritte vom Hilton Hotel entfernt. Gut gepflegtes Gebäude mit Aufzug.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
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