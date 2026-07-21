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Wohnquartier Grand 5 pieces avec balcon a renover proche mer

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
3
ID: 35168
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Idelson, 23

Über den Komplex

Kleine ruhige Straße in der Nähe von Ben Yehuda und Bugrashov. Gut gepflegtes Gebäude. 1. Stock - Wohnung auf der Straße. 134m2 zu renovieren mit 2 Eingängen. Möglichkeit, 2 Einheiten zu machen. Großes Potenzial. 48 500 Schekel/m2. Fall zu nehmen.

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Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
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