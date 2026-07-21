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Wohnquartier Mini penthouse 3 pieces terrasse

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
10
ID: 35167
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shlomo HaMelekh, 73

Über den Komplex

*Neues Penthouse zum Verkauf exklusiv* *Geöffnet im Büro* *Einzel Penthouse zum Verkauf - Exklusives Mandat* Shlomo Ameleh Street 73 - Tel Aviv Komfortable Lage Bezirk: Ben Gurion Gebäude: Renoviertes Gebäude Boden: 4. Stock Typ: Penthouse Fläche: 79 m2 + Terrasse 21 m2 Aufzug: ✅Parkplatz : ❌Ausrichtung: N-E-O Preis: *5 490.000 ILS* Für weitere Details: Benjamin 052-6604099 Sidney 054-4862214

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Tel-Aviv, Israel
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