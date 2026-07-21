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Wohnquartier Sublime 5 pieces avec balcons ascenseur mamad tres proche mer

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
2
ID: 35166
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, 53

Über den Komplex

Schöne Familienwohnung ohne Arbeiten. Hochgeschoss mit Aufzug. Großes Wohnzimmer, voll ausgestattete Küche. Große Zimmer mit Abstellraum. Mehrere Terrassen, mamad. Ruhige Straße 100 Meter vom Strand.

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Tel-Aviv, Israel
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