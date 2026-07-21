  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking

Wohnquartier Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
10
ID: 35165
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yehuda HaMaccabi, 4 Zorik

Über den Komplex

Modernes Gebäude in der Nähe von Hayarkon Park 108m2 + 10m2 Balkon 5 hochmoderne voll möblierte Zimmer Aufzug / Parkplatz / mamad

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Tel-Aviv, Israel
von
$3,90M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Centre ville de jerusalem limitrophe rehavia
Wohnviertel Centre ville de jerusalem limitrophe rehavia
Wohnviertel Centre ville de jerusalem limitrophe rehavia
Wohnviertel Centre ville de jerusalem limitrophe rehavia
Wohnviertel Centre ville de jerusalem limitrophe rehavia
Alle anzeigen Wohnviertel Centre ville de jerusalem limitrophe rehavia
Wohnviertel Centre ville de jerusalem limitrophe rehavia
Jerusalem, Israel
von
$1,64M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Luxueux 3 pieces a louer au coeur de jerusalem
Wohnviertel Luxueux 3 pieces a louer au coeur de jerusalem
Wohnviertel Luxueux 3 pieces a louer au coeur de jerusalem
Wohnviertel Luxueux 3 pieces a louer au coeur de jerusalem
Wohnviertel Luxueux 3 pieces a louer au coeur de jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$4,264
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen