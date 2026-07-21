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Wohnquartier Florentine 2 pieces neuf avec ascenseur mamad et balcon terrasse

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
4
ID: 35161
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaGdud HaIvri, 34

Über den Komplex

Ein paar Schritte vom gesuchten Levinsky Markt, in der Nähe der typischen kleinen Straßen von Florentine, Allenby und nur 7 Minuten zu Fuß von Rothschild, ein völlig neues Gebäude, mit High-End-Finish geliefert. Mehrere 2 Zimmer zum Verkauf, ein Garten Erdgeschoss und ein Penthouse sowie ein großer Gewerberaum. Möglichkeit, das gesamte Gebäude zu erwerben.

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Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
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