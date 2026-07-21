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Wohnquartier Magnifique penthouse avec piscine dans un immeuble neuf centre ville

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
7
ID: 35160
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Struck, 9

Über den Komplex

Außergewöhnliches Penthouse in einem 7-stöckigen Luxusgebäude mit Aufzug und konventionellen Parkplätzen ohne Land. 146m2 Wohnfläche + 23m2 Balkon neben dem Wohnzimmer. Dachterrasse von ca. 40m2 mit Schwimmbad. Vollständig klare Sicht auf alle TLVs. Kontaktieren Sie uns für einen Besuch.

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Tel-Aviv, Israel
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