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Wohnquartier Penthouse dexception dans immeuble de standing

Tel-Aviv, Israel
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10
ID: 35154
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Maze, 15 Chelouche Gallery For Contemporary Art

Über den Komplex

Im Herzen des Stadtteils Rothschild Kleine ruhige Straße nahe Shenkin, Balfour und Mazeh 173 m2 + 1 m2 Terrasse

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Tel-Aviv, Israel
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