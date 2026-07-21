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Wohnquartier 3 pieces terrasse neuf proche mer

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
4
ID: 35153
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Meir Yaari, 13

Über den Komplex

In der Nähe von Hayarkon Park, Namal Tel Aviv Tzafon Aviv Bezirk ist die ideale Lage in der Nähe des Meeres, des Stadtzentrums, des Parks und des Meeres sehr gesucht nach Straße große 3 Zimmer + Terrasse Wohnung mit 2 Badezimmern 2 Parkplätze und Keller WISSENSCHAFTEN

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Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
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