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Wohnquartier 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
9
ID: 35150
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    J L Gordon, 46

Über den Komplex

Kleine ruhige Straße zwischen Gordon und Ben Gurion 87m2 mit Aufzug zur Renovierung Sehr hell, in der Nähe von Geschäften und Strand Riesiges Potenzial Beschlagnahmt werden!

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
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