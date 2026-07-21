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Wohnquartier 3 pieces neuf avec ascenseur proche mer

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
3
ID: 35148
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 250

Über den Komplex

Neubau - Lieferung Juni 2024 Aufzug, teilweise Meerblick Sehr hell, 3 Gehminuten vom Strand entfernt Perfekte Wohnung für Investitionen, Fuß in die Erde, Airbnb

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Tel-Aviv, Israel
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