  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur

Wohnquartier Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
10
ID: 35147
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Barzilai, 5

Über den Komplex

Im Herzen von Rothschild in einem außergewöhnlichen Gebäude nach der Renovierung. Hochgeschoss mit Aufzug. 2 helle und sehr gut eingerichtete Zimmer + Balkon. Perfekt für einen Fuß in die Erde.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Magnifique 3 pieces entierement renove
Wohnviertel Magnifique 3 pieces entierement renove
Wohnviertel Magnifique 3 pieces entierement renove
Wohnviertel Magnifique 3 pieces entierement renove
Wohnviertel Magnifique 3 pieces entierement renove
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique 3 pieces entierement renove
Wohnviertel Magnifique 3 pieces entierement renove
Jerusalem, Israel
von
$1,15M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 3 pieces en face de la cinematheque et a deux pas de rothschild livraison 30 mois
Wohnviertel Superbe 3 pieces en face de la cinematheque et a deux pas de rothschild livraison 30 mois
Tel-Aviv, Israel
von
$1,80M
Sole agent: Stadtzentrum von Tel Aviv Gelegen an der 13 Sprinzak Straße, in einer ruhigen und begehrten Gegend, in der Nähe der Cinematheque und alle kulturellen Einrichtungen von Tel Aviv: Eine neue Wohnung von 3 Zimmern im Bau, mit High-End-Services und optimalem Layout. Erhältlich in 2 1/…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sublime 5 pieces avec balcons ascenseur mamad tres proche mer
Wohnviertel Sublime 5 pieces avec balcons ascenseur mamad tres proche mer
Wohnviertel Sublime 5 pieces avec balcons ascenseur mamad tres proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,26M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen