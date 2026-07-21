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Wohnquartier Superbe cottage

Tel Mond, Israel
Verkauft oder veraltet
6
ID: 35144
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Dorf
    Tel Mond
  • Adresse
    HaDekel

Über den Komplex

Im Herzen der schicken Vororte von Natanya und Raanana, zentral und pastoral, Cottage 5.5 Zimmer, komplett renoviert! Großer Garten, ruhig im Rücken. Grundstück ca. 230 m2, gebaut 150 m2 Private miklat.

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Tel Mond, Israel
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