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Wohnquartier Tour guindi tlv fashion mall

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
5
ID: 35143
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaHashmonaim, 38

Über den Komplex

TEL AVIV – GINDI TOWERS Diese 4-Zimmer-Wohnung befindet sich im Herzen von Tel Aviv, in der Gindi Towers – Fashion Mall-Komplex, bietet eine begehrte städtische Umgebung, in der Nähe von Geschäften, Restaurants und Sehenswürdigkeiten der Stadt. 118 m2 + 9 m2 Terrasse mit Meerblick. Ein helles Anwesen mit einem echten Raumgefühl, in einer modernen Residenz mit Annehmlichkeiten. ✔️ Offenes Wohnzimmer mit Terrassenzugang ✔️ Meerblick ✔️ Sportraum im Gebäude ✔️ Wacholder ✔️ 1 Parkplatz Verfügbar ab 15. Mai Eine zentrale, lebhafte Lage im Herzen von Tel Aviv.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
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