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Wohnquartier Magnifique appartement de 4 pieces au centre ville de hadera

Chadera, Israel
Verkauft oder veraltet
8
ID: 35142
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

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Chadera, Israel
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