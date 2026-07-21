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Wohnquartier 2 pieces balcon neuf proche mer

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
7
ID: 35135
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Jabotinsky, 7

Über den Komplex

Neubau zwischen Gordon und Hilton. Mitbesitz von 7 Etagen mit 2 Aufzügen. Sportraum im Gebäude. Hochend stehend. Private Keller von 12m2. Lieferung Dezember 2026. Bankgarantien. Perfekt als erster Kauf, Ferienwohnung, Fuß-zu-Erde oder Investition.

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Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
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