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Wohnquartier Sublime 2 pieces balcon

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
8
ID: 35134
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Herzl, 80

Über den Komplex

Im Herzen der schönen Florentine 2 Zimmer mit Aufzug + Balkon Street apartment Ausgezeichneter Zustand Hohes Niveau Perfekt für einen ersten Kauf oder Investitionen

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
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Essen & Trinken
Freizeit
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