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Wohnquartier Kfar saba quartier calme et tres demande

Kfar Saba, Israel
Verkauft oder veraltet
8
ID: 35124
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Kfar Saba
  • Adresse
    Shoshana Damari

Über den Komplex

5 TEIL – DEGAGATED VIEW – LUMINOUS Wohnung von 5 Zimmern mit einer Fläche von 128 m2 Netto (167 m2 arnona), genießen Sie einen schönen offenen Blick. ✔️ Ausstellung Südost, sehr hell ✔️ Offene Küche und angenehmer Wohnraum ✔️ 2 Badezimmer ✔️ Mama ✔️ 2 Parkplätze ✔️ Höhle Eine funktionale Wohnung, gut ausgerichtet, mit realem Potenzial für eine Familie.

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Kfar Saba, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
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