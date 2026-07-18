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Wohnquartier Appartement familial 4 pieces avec terrasse souccah carree ideale jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
Verkauft oder veraltet
5
ID: 35120
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaBaba Sali

Über den Komplex

Sie sind auf der Suche nach einer echten Familienwohnung in Jerusalem, einem Ort, an dem jeder Raum für den täglichen Komfort entworfen ist, aber Sie haben Schwierigkeiten, eine Immobilie zu finden, die Volumen, Helligkeit und eine echte nutzbare Terrasse verbindet, diese Gelegenheit erfüllt genau diese Erwartung In der Har Homa Straße Baba Sali gelegen, bietet diese 4-Zimmer-Wohnung von ca. 91 m2 eine ideale Verteilung, ein geräumiges Wohnzimmer, das auf eine schöne 9 m2 Quadrat-Soccah-Terrasse öffnet, eine zweite Ausfahrt nach außen von einem Schlafzimmer, eine Mama als Schlafzimmer verwendet, sowie eine angenehme offene amerikanische Küche Dank seiner drei Ausstellungen begleitet das natürliche Licht jeden Raum den ganzen Tag, mit einem privaten Parkplatz im Cadastre registriert, einem Aufzug von Shabbat, einem Keller und einer ruhigen, grünen und familiären Umgebung in der Nähe von Schulen, Geschäften und Synagogen JERUSALEM IMMOBILIER Immobilienagentur in Jerusalem

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Jerusalem, Israel
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Freizeit
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