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Wohnquartier Neuf projet keidar universite

Ra’anana, Israel
Verkauft oder veraltet
3
ID: 35115
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    HaHoresh

Über den Komplex

Schöne 3 Zimmer von 75 m2 mit 13 m2 Terrasse. Neubau östlich von Raanana neben der Open University. Ruhiger Bereich, offener Blick, Westterrasse. 2 Badezimmer, 1 Keller.

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
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