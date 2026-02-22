  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod

Wohnquartier A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod

Aschdod, Israel
von
$2,539
;
16
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33685
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Selten zu vermieten: hervorragende 5-Zimmer-Wohnung in einer der schönsten Residenzen von Ashdod, nur wenige Schritte vom Strand entfernt. Terrasse mit Meerblick und Zugang zu einem Pool in der Residenz, für eine außergewöhnliche Wohnumgebung. Die Wohnung besteht aus 4 Schlafzimmern, einem Duschbad, einem Badezimmer und 3 Toiletten. Klimaanlage und Parkplatz. Ein Country Club ist inbegriffen, mit Schwimmbad, Fitnessraum und Sauna und bietet jeden Tag einen hohen Komfort. Monatliche Gebühren: 800 Shekels Soforteintrag

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Spacieux
Aschkelon, Israel
von
$768,075
Wohnviertel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$2,38M
Wohnviertel Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Yam, Israel
von
$1,32M
Wohnviertel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Aschkelon, Israel
von
$485,925
Wohnviertel Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Chadera, Israel
von
$1,18M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Aschdod, Israel
von
$2,539
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Wohnviertel Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Wohnviertel Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Wohnviertel Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Wohnviertel Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Alle anzeigen Wohnviertel Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Wohnviertel Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Chadera, Israel
von
$1,03M
BZH Nehmen Sie diese Gelegenheit: ein schönes warmes Haus in der beliebten Straße von Hamochava zu erwerben! - Ferienhaus von 5,5 gepflegten Zimmern von ca. 150 m2, - Großer gepflegter Garten von 250 m2, mit Obstbäumen, - Warmer und gemütlicher Salon, - Kasse Küche mit 2 Waschbecken und Ess…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$43,89M
Dieses bezaubernde Anwesen, das außergewöhnliche Gelände mit einem klassischen architektonischen Juwel kombiniert, bietet eine einzigartige Gelegenheit für Liebhaber von Stil und Erfolg, Vorläufer setzen neue Standards, und diejenigen, die den Weg ebnen. Dieses Anwesen vereint Himmel und Erd…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Maison avec piscinecentre ville raanana
Wohnviertel Maison avec piscinecentre ville raanana
Wohnviertel Maison avec piscinecentre ville raanana
Wohnviertel Maison avec piscinecentre ville raanana
Wohnviertel Maison avec piscinecentre ville raanana
Alle anzeigen Wohnviertel Maison avec piscinecentre ville raanana
Wohnviertel Maison avec piscinecentre ville raanana
Ra’anana, Israel
von
$9,405
Villa Stadtzentrum Raanana. ruhige Straße in der Nähe der Schule Bilou. Ebene 1: sehr großes Wohnzimmer mit Essbereich. Separate Küche. Hauptschlafzimmer Ankleidezimmer mit Blick auf den Pool. Ebene 2: 3 Schlafzimmer 2 Badezimmer. Ebene 3: eine Suite. Unter dem Boden: großes Zimmer und mamad…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen