  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Plain pieds pas proche parc et toutes commodites

Wohnquartier Plain pieds pas proche parc et toutes commodites

Ra’anana, Israel
von
$1,72M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33407
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Sehr selten. Flachfuß. In der Nähe des Parks. 5 Zimmer mit Terrasse. Renovieren. Schöner Garten. Parkplatz. Sehr ruhig . Möglichkeit, 49 m2 zusätzlich zu bauen

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement
Netanja, Israel
von
$1,11M
Wohnviertel Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Tel-Aviv, Israel
von
$1,32M
Wohnviertel Duplex a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$6,897
Wohnviertel Residence aquarelle ganib b
Eilat, Israel
von
$1,18M
Wohnviertel Appartement 4 pieces idealement situe
Jerusalem, Israel
von
$1,31M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Ra’anana, Israel
von
$1,72M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Wohnviertel 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Wohnviertel 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Wohnviertel 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Wohnviertel 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Wohnviertel 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
4 Zimmer, neu in einem neuen Boutique-Gebäude, geräumig und realisiert nur mit Luxusmaterialien, Terrasse von 12 m2, Parkplatz. 3 Schlafzimmer, darunter ein Hauptschlafzimmer mit eigenem Bad, MAMAD und ein zweites Badezimmer. Sehr hell mit großen Fenstern und ruhig. 5 Minuten vom Hayarkon Pa…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$924,825
Selten: Residence "Dimri" in der Stadt, in Ashdod, Ferienwohnung 5 Zimmer mit Parkplatz, Klimaanlage. Zwei Aufzüge, von denen einer von Shabat ist
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$43,89M
Dieses bezaubernde Anwesen, das außergewöhnliche Gelände mit einem klassischen architektonischen Juwel kombiniert, bietet eine einzigartige Gelegenheit für Liebhaber von Stil und Erfolg, Vorläufer setzen neue Standards, und diejenigen, die den Weg ebnen. Dieses Anwesen vereint Himmel und Erd…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen