  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Bat Yam, Israel
von
$1,32M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28014
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
BAT YAM – Gold Square Luxus intime Residenz PREVENT – Bau im Fortschritt Geplante Lieferung : Juni 2026 Strand nur 150 m entfernt Straßenbahn 200 m (12 min von Tel-Aviv) Zentraler Bezirk, in der Nähe aller Annehmlichkeiten Projektvorteile Günstige Zahlungsbedingungen: 20% bei Anmeldung – 80% bei Schlüssellieferung High-End Spezifikationen ♦Optimale Bankgarantien

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$897,000
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$1,35M
Wohnviertel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
von
$603,000
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
von
$780,000
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
von
$1,98M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
von
$1,32M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$990,000
Neues Projekt in 2 9-stöckigen Gebäuden und 1 19-stöckiges Gebäude, Kiriat Hayovel Jerusalem Handelszentrum in der Nähe des Projekts, 300m von der Straßenbahn. 2 Lifte, 3 Kindergärten, ein Club für Einwohner, 1 Parkplatz pro Wohnung Lieferbar im März 2028 2 Zimmer 54m2 mit Terrasse von 18m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanja, Israel
von
$960,000
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Project Momento ist ein luxuriöser Komplex, der Haus und Geschäft strategisch verbindet, weniger als 3 Gehminuten vom berühmten Kika…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Wohnviertel Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Wohnviertel Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Wohnviertel Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Wohnviertel Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Wohnviertel Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Wohnviertel Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Givat Shmuel, Israel
von
$1,16M
Wir freuen uns, ein neues und renommiertes Immobilienprogramm im brandneuen Stadtteil Ramat Adar in Givat Shmouel zu präsentieren, einer schnell wachsenden Adresse, die immer mehr Familien, junge Profis und Profis anzieht. Warum wählen Sie Ramat Adar aus Givat Shmouel? Ramat Adar ist das Bes…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen