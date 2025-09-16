  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Bat Yam, Israel
von
$780,000
;
14
ID: 28013
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.09.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

Français Français
BAT YAM – Gold Square Luxus intime Residenz PREVENT – Bau im Fortschritt Geplante Lieferung : Juni 2026 Strand nur 150 m entfernt Straßenbahn 200 m (12 min von Tel-Aviv) Zentraler Bezirk, in der Nähe aller Annehmlichkeiten Projektvorteile Günstige Zahlungsbedingungen: 20% bei Anmeldung – 80% bei Schlüssellieferung High-End Spezifikationen ♦Optimale Bankgarantien

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
von
$780,000
