Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Naharija
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus

Duplexes in Naharija, Israel

Doppelhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 5 zimmer in Naharija, Israel
Doppelhaus 5 zimmer
Naharija, Israel
Zimmer 5
Fläche 125 m²
In einem kleinen Gebäude auf der Hertzl Straße im beliebten Stadtteil Ein Sara in Nahariya D…
$564,300
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen