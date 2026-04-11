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Wohnimmobilien in Kfar Saba, Israel

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Ferienhaus 5 zimmer in Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
Ferienhaus 5 zimmer
Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
Zimmer 5
Fläche 150 m²
Verkaufen – Kfar Saba Ein echter Vorteil: Sie vermeiden die gesamte Verwaltungsphase und st…
$5,49M
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Wohnung 5 zimmer in Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
Wohnung 5 zimmer
Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
Zimmer 5
Fläche 135 m²
Wohnung befindet sich in einem sehr begehrten Bereich in Kfar Saba Yerouka. In einem 4-stöck…
$4,15M
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