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Langfristige Miete von Penthouses in Unterbezirk haScharon, Israel

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Penthouse 5 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 150 m²
Penthouse von 150 m2 mit 3 Terrassen Panorama Meerblick von 150 m2. Fahrstuhl Shabbat
$3,018
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Penthouse 4 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 130 m²
Zu vermieten: luxuriöses Penthouse im Stadtzentrum, in einer ruhigen Straße. In einem neuen …
$3,936
pro Monat
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