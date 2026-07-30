Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Givat Shmuel
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Givat Shmuel, Israel

;
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Givat Shmuel, Israel
Wohnung 3 zimmer
Givat Shmuel, Israel
Zimmer 3
Fläche 74 m²
Bezug: 6989 Neue Nachbarschaft in der Nähe aller Annehmlichkeiten und Tel Aviv 17-stöckiges …
$2,535
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen