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Penthäuser in Emek Hefer Regional Council, Israel

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Penthouse 5 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Penthouse 5 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 5
Fläche 186 m²
Momento Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Woh…
$3,08M
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Penthouse 5 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Penthouse 5 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 5
Fläche 175 m²
Momento Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Woh…
$3,01M
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