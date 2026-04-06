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Doppelhaus 5 zimmer in Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
Doppelhaus 5 zimmer
Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
Zimmer 5
Fläche 190 m²
Große Duplex 190 m2. Ebene 1 sehr großes Wohnzimmer . Küche . 2 Schlafzimmer. mamad 2 Badezi…
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