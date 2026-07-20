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Langfristige Miete von Penthouses in Unterbezirk Be'er Scheva, Israel

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Penthouse 3 zimmer in Eilat, Israel
Penthouse 3 zimmer
Eilat, Israel
Zimmer 3
Fläche 68 m²
Hervorragende 3-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss mit privatem Pool und Terrasse, im Aquarell Ga…
$2,296
pro Monat
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Penthouse 5 zimmer in Eilat, Israel
Penthouse 5 zimmer
Eilat, Israel
Zimmer 5
Fläche 200 m²
Erhabenes 5-Zimmer-Penthouse zu vermieten in Eilat mit Terrasse und teilweisem Meerblick, al…
$2,788
pro Monat
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