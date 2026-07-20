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Langfristige Miete von Penthouses in Unterbezirk Aschkelon, Israel

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Penthouse 5 zimmer in Aschdod, Israel
Penthouse 5 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 5
Fläche 145 m²
Youd Zain Nachbarschaft in der Nähe des Meeres, Schönes Penthouse mit Terrasse Meerblick,
$3,280
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