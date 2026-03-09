Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Unterbezirk Akko
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Unterbezirk Akko, Israel

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Naharija, Israel
Wohnung 4 zimmer
Naharija, Israel
Zimmer 4
Fläche 110 m²
Schöner Garten 4/5 Stück Er hat alles. Balkon, Garten, mmd, Keller, Parkplatz Wohngebiet 15 …
$1,505
pro Monat
