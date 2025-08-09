Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Ubud
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garage

Wohnungen mit Garage in Ubud, Indonesien

studio-wohnungen
3
1 Zimmer
20
2 Zimmer
3
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 3
Charmantes 1-Bett-Apartment in Ubud mit üppiger Grün- und Deckenansicht – perfekt für Invest…
$115,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 1
Diese komplett eingerichtete 2-Zimmer-Wohnung, 2-Badezimmer-Einheit bietet Platz und Komfort…
$184,800
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 1
Dieses voll möblierte 1-Zimmer-Apartment mit 1 Schlafzimmer, 1 Bad mit einem ruhigen Rückzug…
$104,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
TekceTekce
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 1
Dieses gut gestaltete Studio-Apartment in einer der ruhigsten Ecken von Ubud bietet eine per…
$99,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Exklusive Ubud Retreat: möblierte 1-Zimmer-Wohnung mit InvestitionsmöglichkeitPreis in USD 8…
$89,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen