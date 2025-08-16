Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Tabanan
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Tabanan, Indonesien

1 immobilienobjekt total found
Hotel in Kedungu, Indonesien
Hotel
Kedungu, Indonesien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Etagenzahl 1
Dieses 11-Dorf Boutique-Hotel in Balis ruhiger Kedungu Region bietet eine durchdachte Flucht…
$2,00M
