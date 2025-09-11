Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Sragen
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Sragen, Indonesien

häuser
3
3 immobilienobjekte total found
Villa in Ngebung, Indonesien
Villa
Ngebung, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
In der begehrten Küsten-Enklave von Ungasan, verbindet diese Off-Plan tropische zeitgenössis…
$267,790
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Ngebung, Indonesien
Villa
Ngebung, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
In der begehrten Küsten-Enklave von Ungasan, verbindet diese Off-Plan tropische zeitgenössis…
$267,790
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Ngebung, Indonesien
Villa
Ngebung, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
In der begehrten Küsten-Enklave von Ungasan, verbindet diese Off-Plan tropische zeitgenössis…
$267,790
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
AdriastarAdriastar
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Sragen, Indonesien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen