Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Sanur
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garten

Villa mit Garten kaufen in Sanur, Indonesien

3 immobilienobjekte total found
Villa in Sanur, Indonesien
Villa
Sanur, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Diese elegante Villa auf zwei Ebenen in Sanur ist durchdacht entworfen, um Komfort, Funktion…
$364,797
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Villa in Sanur, Indonesien
Villa
Sanur, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
In der ruhigen Gegend von Sanur gelegen, bietet diese moderne Villa die perfekte Mischung au…
$273,598
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Villa in Sanur, Indonesien
Villa
Sanur, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 1
Diese charmante Villa befindet sich in Sanur, nur 5 Minuten entfernt von Sanur und Mertasari…
$237,118
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
AdriastarAdriastar
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen