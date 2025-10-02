Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Nusa Dua
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Terrasse

Villen mit Terrasse in Nusa Dua, Indonesien

1 immobilienobjekt total found
Villa in Benoa, Indonesien
Villa
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 75 m²
🔥 Villa 1BR+ROOFTOP (75 m2) – $178.000 kaufen! 🔥Exklusives Angebot - Format mit Dachterrasse…
$178,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ISIA
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Українська
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen