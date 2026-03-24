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Häuser am Meer in Nusa Dua, Indonesien

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Villa in Benoa, Indonesien
Villa
Benoa, Indonesien
Fläche 40 m²
Eine Sammlung eleganter Villen mit einer Fläche von 40 M ² Bis zu 100 M ², was die Bedürfnis…
$175,908
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