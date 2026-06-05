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Haus mit Garten kaufen in Nusa Dua, Indonesien

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Villa in Benoa, Indonesien
Villa
Benoa, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
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Villa in Benoa, Indonesien
Villa
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
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