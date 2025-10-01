Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Penthäuser mit Swimmingpool in North Kuta, Indonesien

2 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Kerobokan, Indonesien
Penthouse 3 zimmer
Kerobokan, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Stockwerk 4/4
$730,000
Penthouse 3 zimmer in Kerobokan, Indonesien
Penthouse 3 zimmer
Kerobokan, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Stockwerk 2/4
$690,000
Immobilienangaben in North Kuta, Indonesien

